Farina Yari ist überglücklich. Die Influencerin, die ihren Fans vor allem als Novalanalove (31) bekannt ist, verkündete vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Mann Pouya Yari ihr erstes Kind erwarten. Mit der Schwangerschaft geht für die Netz-Bekanntheit ein Wunsch in Erfüllung – und das schneller als erwartet. Nun feierte Farina ihren 31. Geburtstag und betonte, wie besonders dieser für sie dank ihres Zustands ist.

"31! Das ist ein besonderer [Geburtstag]... Nicht nur, weil ich im Paradies bin, sondern auch weil ich unser zukünftiges Kind unter meinem Herzen trage und als werdende Mutter feiere", schrieb die 30-Jährige auf Instagram zu zwei Schnappschüssen von sich. Auf den Bildern strahlt die Beauty überglücklich in die Kamera und legt ihre Hand auf ihren Babybauch.

Auch in ihrer Story betonte Farina, dass sie noch nie zuvor so glücklich an ihrem Geburtstag war. "Ich habe jetzt schon das beste Geschenk bekommen. Ich muss jedoch bis zum Sommer warten, bis ich es auspacken kann", meinte die werdende Mama.

Instagram / novalanalove Novalanalove an ihrem 31. Geburtstag

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

