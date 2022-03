Chrishell Stause (40) geht zum Gegenangriff über! Mit dem erfolgreichen Netflix-Hit Selling Sunset ist die hübsche Immobilienmaklerin weltberühmt geworden. Kein Wunder also, dass die Blondine vor allem seit der Trennung von ihrem Co-Star Jason Oppenheim (44) viele Blicke auf sich zieht. So manches Männer-Interesse geht der TV-Bekanntheit jedoch eindeutig zu weit. Jeder Kerl, der ihr unaufgefordert Nacktfotos zuschickt, wird von Chrishell von nun an auf ihre eigene Art und Weise bestraft.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Beauty am Mittwoch eine Warnung an alle Männer herausgegeben, die in Zukunft versuchen werden, Chrishells Aufmerksamkeit durch ungenierte Dick-Pics zu erregen. In ihrer Story schrieb Chrishell nämlich, dass sie das letzte anzügliche Bild in ihren Privatnachrichten kurzerhand an die Mutter des Schöpfers weitergeleitet hatte. Das Profil seiner Mutter hatte der fragwürdige Verehrer zuvor in einem Post zum Weltfrauentag getaggt. "Ich habe sein bestes Stück aus Respekt mit einem Kack-Emoji versehen", amüsierte sich Chrishell. Zudem kündigte sie an, dass sie in Zukunft alle Schnappschüsse dieser Sorte an Mütter, Schwestern und Ehefrauen weiterleiten würde.

Die Aufmerksamkeit um Chrishell ist auch der Grund dafür, warum die Häusermaklerin keinen Normalo-Partner findet. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem This Is Us-Darsteller Justin Hartley (45) und ihrem jüngsten Liebes-Aus mit ihrem "Selling Sunset"-Boss würde sich die Schauspielerin für ihre Zukunft einen Partner wünschen, der außerhalb des Rampenlichts lebt.

Getty Images Chrishell Stause im PrettyLittleThing-Showroom in Hollywood

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Getty Images TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Ex-Freund Jason Oppenheim

