Wie ist ihr Verhältnis zu ihren Eltern? 2017 wurde Anna Sorokin wegen schlimmem Betrug verhaftet. Von 2013 bis 2017 soll die Fake-Erbin, die sich damals als Anna Delvey ausgab, die High Society New Yorks nach Strich und Faden belogen haben. So erschlich sie sich schließlich ein Gesamtvermögen von 275.000 US-Dollar. Von 2019 bis 2021 musste sie deshalb ins Gefängnis. Kurz nach ihrer Entlassung wurde sie jedoch wieder verhaftet. Sie hatte ihre Kreditkarte überzogen. Steht Anna trotz allem in Kontakt mit ihren Eltern?

Das verriet sie nun in dem Spotify-Podcast "Call Her Daddy". In einem Interview stand Anna per Videoschalte aus dem Gefängnis Rede und Antwort – auch über die Beziehung zu ihren Eltern. "Ich spreche mit ihnen ein paar Mal die Woche", offenbarte die 31-Jährige. Nachdem Annas Betrug herauskam, litt das Verhältnis zu ihren Eltern wohl. Doch laut Anna stehen sie wohl in regelmäßigen Kontakt miteinander. "Ich gebe ihnen Updates über meine derzeitige Situation", enthüllte sie. Dabei deutete sie auch an, dass ihre Eltern dagegen waren als sie 2013 nach New York ging.

"Sie sagen immer: 'Das ist alles nur so gekommen, weil du nach New York gegangen bist.' Aber sie unterstützen mich trotzdem. Also wenn ich etwas brauche, sind sie bereit mir zu helfen", schilderte die Deutschrussin. Anna verriet abschießend zu dem Thema Familie, dass sie mit ihrem 18-jährigen Bruder eher weniger in Kontakt stehe. "Ich hatte mit ihm nie wirklich viel zu tun. Ich denke, das ist wegen unseres großen Altersunterschiedes", erklärte sie.

BFA / ActionPress Anna Sorokin im September 2013 in Paris

Getty Images Anna Sorokin bei ihrer Gerichtsverhandlung im Mai 2019

Instagram / annasorokinofficial Anna Sorokin, Instagram 2022

