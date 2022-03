Sing meinen Song-Fans aufgepasst! Schon im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, welche Musiker sich in der neunten Staffel der Herausforderung stellen, die Lieder ihrer Kollegen neu zu interpretieren. Als Gastgeber ist Johannes Oerding (40) mit dabei und lädt dieses Mal Clueso (41), das Musiker-Duo SDP, die Nightwish-Frontfrau Floor Jansen (41), die Sängerin Lotte (26), die Songwriterin Elif und den internationalen Pop- und Soulsäger Kelvin Jones (27) ein. Nun ist auch bekannt, wann das Spektakel zu sehen sein wird!

Wie RTL nun offiziell verkündete, läuft die neue Staffel von "Sing meinen Song" schon im kommenden Monat im TV. Ab dem 26. April wird jeden Dienstag um 20.15 Uhr eine Folge bei Vox ausgestrahlt. Den Startschuss gibt in dieser Runde Clueso. Seine Songs werden als erste von den anderen Künstlern performt, ehe in der darauffolgenden Woche die Werke von Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin alias SDP neu aufgelegt werden.

Vor allem Gastgeber Johannes freut sich sowohl auf das musikalische Erlebnis als auch auf die Menschen, die ihm in diesem Zuge begegnen werden. "Ich freu mich auf große Künstlerinnen und Künstler, aber auch Newcomer, von denen wir natürlich was erfahren wollen", betonte der "An guten Tagen"-Interpret im Gespräch dem Sender.

Anzeige

Foto: RTL Der Cast der neunten Staffel von "Sing meinen Song"

Anzeige

Getty Images Clueso bei der 1Live Krone 2017

Anzeige

Getty Images Johannes Oerding beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de