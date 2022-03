Die Let's Dance-Fans können einer neuen Folge ihrer Lieblingssendung entgegenfiebern! Die Zuschauer sind sich einig: In der beliebten Tanzshow geht es in dieser Staffel wahrlich drunter und drüber. Jede Woche fallen Promis und Tänzer aufgrund von positiven Corona-Tests aus. Erste Stimmen wurden schon laut, die aktuelle Staffel pausieren zu lassen oder ganz abzusetzen. Doch es wird fleißig weitergetanzt! Jetzt steht die vierte Show an und Promiflash möchte von euch wissen: Wem drückt ihr besonders die Daumen?

Am Freitagabend legen unter anderem Mathias Mester (35) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (34) eine Salsa auf das Parkett, während Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (34) einen Charleston zu "Pinky & The Brain Theme" von Richard Stone zum Besten geben. Die Fans dürfen sich auch auf einen Walzer zu Teesys "Ich lebe für dich" von Mike Singer (22) und Christina Luft (32) freuen. In neuer Konstellation tanzt René Casselly (25). Weil Kathrin Menzinger (33) in Show vier aussetzen muss, wird sie von Regina Luca (33) vertreten.

Ganz besonders spannend dürfte die Show für Bastian Bielendorfer werden. Für seinen Cha Cha Cha bekam der Comedian am vergangenen Freitag nur sieben Punkte. Vom Chefjuror Joachim Llambi (57) bekam der Entertainer sogar nur einen Mitleidspunkt. Daraufhin wurde dem Autor vorgeworfen, dass er die Show nicht erst genug nehme. Das stimme nicht, stellte Bastian daraufhin klar. "Ekat gibt sich so dermaßen Mühe mit mir und trotzdem sind die Ergebnisse überschaubar", zeigte er sich daraufhin sichtlich betroffen auf Instagram.

RTL / Stefan Gregorowius Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi

Getty Images Ekaterina Leonova und Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance"

