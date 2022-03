Wie ist es für Anna Sorokin im Gefängnis? Spätestens seit dem Erscheinen der Netflix-Serie "Inventing Anna" ist die Betrügerin vielen Menschen ein Begriff. Die 31-Jährige erschlich sich im Zeitraum von 2013 bis 2017 ein Gesamtvermögen von 275.000 US-Dollar. Sie hinterging ihre damaligen New Yorker Freunde und belastete deren Kreditkarten mit Beträgen von mehreren tausend Dollar. Von 2019 bis 2021 saß sie ihre Haftstrafe ab. Wenige Monate später wurde sie abermals festgenommen und steht nun wieder unter Arrest. Jetzt verriet Anna mehr Details über ihr Leben hinter Gittern!

In dem Spotify-Podcast "Call Her Daddy" plauderte die Fake-Erbin aus dem Nähkästchen – und zwar per Videochat aus dem Gefängnis. "Wenn du hier Geld hast, musst du nicht wirklich was tun", erklärte Anna in dem Interview. Auf die Frage, ob sie Leute im Gefängnis bezahle, antworte sie: "Ja, auf jeden Fall." Sie habe hinter Gittern ihre Leute, die gewisse Dinge für sie erledigen. "Sie denken, ich bin superreich. Es interessiert sie auch nicht wirklich, woher das Geld kommt", offenbarte die Deutschrussin.

Das Geld bekommt Anna laut eigenen Aussagen von ihrer Bank, und damit könne sie ihre Mitinsassen bezahlen. Ein echtes Luxusleben führt sie im Gefängnis aber trotzdem nicht – auch für sie gelten feste Regeln. In Sachen Styling können die anderen Mitgefangenen ihr beispielsweise auch nicht helfen. Zur Auswahl stehen ihr nur ein gelber Jumpsuit und ein orangefarbener Kapuzenpullover – also keine Markenklamotten, die Anna eigentlich so liebt.

Getty Images Anna Sorokin im Mai 2019

Getty Images Anna Sorokin im April 2019

BFA / ActionPress Anna Sorokin bei der New York Fashion Week 2013

