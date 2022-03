Carina Spack (25) will nichts mehr von ihrem Verflossenen wissen! Bei Prominent getrennt traf die ehemalige Bachelor-Kandidatin wieder auf ihren Ex Serkan Yavuz (28) und musste trotz vorheriger Schlammschlacht mit ihm ein Team bilden. Die verhärteten Fronten waren in der Villa aber nicht zu leugnen. Serkans neue Partnerin Samira Klampfl (28) merkte danach sogar an, das Gefühl zu haben, die Blondine sei noch nicht über den einstigen Bachelorette-Teilnehmer hinweg – doch über diese Aussage konnte Carina im Promiflash-Interview nur lachen!

Im Gespräch mit Promiflash kam unter anderem Samiras Aussage auf, dass die 28-Jährige behauptete, Carina habe die Beziehung mit ihrem Ex-Freund noch nicht ganz verarbeitet. Das findet Carina aber lächerlich. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer Serkan ist. Und wenn man dann sagt, ich bin noch nicht darüber hinweg... Na ja.", kommentierte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin Samiras Vermutung.

Ihren eigenen Beziehungsstatus will Carina derzeit für sich behalten. Der öffentliche Rosenkrieg mit Serkan hat die einstige Rosen-Lady aber einiges gelehrt. "Ich würde eine Beziehung nicht mehr so in die Öffentlichkeit pressen, weil je mehr Leute davon wissen, umso mehr können es kaputtmachen", weiß sie heute. Trotzdem würde die Influencerin einen neuen Partner durchaus hin und wieder im Netz zeigen.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

RTL / Seapoint Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Prominent getrennt"

Instagram / carina_spack Carina Spack im Juli 2021

