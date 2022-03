Sein großer Traum vom Flug ins Weltall ist vorerst Geschichte. Eigentlich hatte Pete Davidson (28) geplant, den Sternen ein Stück näher zu kommen: Der Comedian sollte Teil der Crew von Jeff Bezos' (58) neuer Reise seines Unternehmens Blue Origin sein und wäre damit einer von nur sechs Gästen, die in der kommenden Woche für elf Minuten 100 Kilometer über der Erde schweben dürfen. Doch nun wurde bekannt, dass Pete nicht mehr an Bord der Rakete sein wird!

Wie Blue Origin selbst auf Twitter mitteilte, gab es eine Planänderung: "Der 20. Flug der New Shepard von Blue Origin wurde auf Dienstag, den 29. März, verschoben." Eigentlich war geplant, dass die Rakete schon am Donnerstag, den 24. März, abheben soll. Doch auch an der Besatzung hat sich etwas verändert! "Pete Davidson ist nicht mehr in der Lage, die NS-20-Crew bei dieser Mission zu begleiten", hieß es weiter in dem Statement.

Ob es an dem Terminänderung lag oder ob die Absage andere Gründe hat, ist bislang unklar. Zuletzt hatte Pete privat ziemlich viel um die Ohren: Der Ex seiner neuen Freundin Kim Kardashian (41), Kanye West (44), machte ihm das Leben regelrecht zur Hölle. Der Rapper feindete ihn öffentlich in den sozialen Medien an – bis er deswegen sogar von der Plattform gesperrt wurde.

Blue Origin/MEGA Die New-Shepard-Rakete von Blue Origin

MEGA Pete Davidson, Schauspieler

Getty Images Kanye West, Rapper

