Die kurze Romanze von Tara Tabitha (29) und Filip Pavlovic (27) im Dschungelcamp ist immer noch Thema. Damals hängte sich die TV-Bekanntheit ziemlich anhänglich an den Bachelorette-Boy und konnte mit seiner Ablehnung schlecht umgehen – das brachte ihr nicht nur Filips Zorn, sondern auch viel Häme von den Zuschauern ein. Filips gute Freundin Xenia Prinzessin von Sachsen (35) schlägt sich im Promiflash-Interview ebenfalls völlig auf die Seite des Dschungelkönigs.

"Ich glaube, ich hätte diese Tara gekillt – so furchtbar und so realitätsfremd auch", fand sie gegenüber Promiflash deutliche Worte. Für Xenia habe die Österreicherin Filip ohne Rücksicht auf Verluste in ihre "Psychowelt" hineingezogen. "Das Ding ist einfach: Wenn Filip etwas mit ihr gemacht hätte, dann hätte er das gesagt", war sie sich sicher. Da der aber abstritt, jemals etwas mit Tara gehabt zu haben, glaube das TV-Sternchen ihm das völlig. "Tara ist sehr unangenehm", stellte sie deshalb nochmals fest.

Trotz ihrer Freundschaft zu Filip hätte Xenia jedoch auf jemand anderen als Gewinner des Dschungelcamps getippt: "Ich hätte gedacht, dass Manuel Flickinger (34) es am Ende macht." Trotzdem habe Filip den Sieg mehr als verdient. "Das ist so schön!", freute die Prinzessin sich für ihren Kumpel.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Splash News ; ActionPress Xenia Prinzessin von Sachsen auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

