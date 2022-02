Kathi Wageners (26) Leben wurde im August 2021 komplett auf den Kopf gestellt! Gemeinsam mit ihrem Verlobten Kevin Yanik durfte die Influencerin ihr erstes Kind – einen kleinen Sohn – auf der Welt begrüßen. Bislang hielt sich das Are You The One?-Paar mit genaueren Infos zu ihrem Baby allerdings zurück. Doch jetzt konnten aufmerksame Fans ein ganz besonderes Detail erhaschen: In den sozialen Medien zeigte Kathi wohl ungewollt den Namen ihres kleinen Sohnes!

In ihrer Instagram-Story teilte Kathi jetzt einen Clip, in dem sie über ihre Hebamme spricht – doch dabei fällt vor allem der Hintergrund ins Auge: Das Regal über dem Wickeltisch hat die stolze Mama nämlich mit allerhand süßen Bilderrahmen und Motiven dekoriert. Unter anderem steht dort auch ein Schild, auf dem einige Details zu ihrem Sohn stehen: Der Kleine war bei der Geburt offenbar 53 Zentimeter groß, wog 3.180 Gramm und heißt Leonardo.

Zudem spricht ein weiteres kleines Detail dafür, dass Kathi und Kevins Sohnemann auf den klangvollen Namen Leonardo hört! Auf ihren Posts trägt die Blondine nämlich immer wieder eine goldfarbene Kette mit einem filigranen Anhänger – und der hat die Form des Buchstabens L. Es liegt also nahe, dass das Schmuckstück für den Namen ihres Babys steht.

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kathiwagener "Are You The One?"-Bekanntheit Kathi Wagener mit ihrem Sohn

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

