Wer ist diese Frau an der Seite von Bill Gates (66)? Der Microsoft-Gründer ist seit gut sieben Monaten offiziell ein Single: Nach 27 Ehejahren mit seiner Frau Melinda (57), aus der drei Kinder hervorgingen, reichten die beiden im Mai 2021 die Scheidung ein. Nach der schmerzhaften Trennung gehen sie nun getrennte Wege – doch Bill scheint sich jetzt mit einer neuen Frau bereits wieder köstlich zu amüsieren!

Am Freitag genoss er ein Tennismatch bei den BNP Paribas Open und wurde dabei von gleich zwei Frauen begleitet: Bill saß zwischen der Schauspielerin Elisabeth Shue (58) und einer unbekannten Brünetten. Die "Karate Kid"-Darstellerin war gemeinsam mit ihrer Tochter da und hatte sichtlich Spaß. Doch auch mit der Begleitung zu seiner Rechten schien sich der Milliardär bestens zu verstehen! Wer die Frau ist, blieb bislang jedoch unklar.

Kurz nachdem die Scheidung offiziell durch war, betonte der Unternehmer schon, dass er bereit ist, weiterzumachen. "Im Moment muss ich nach vorne blicken. Meine Arbeit ist sehr wichtig für mich. Innerhalb der Familie werden wir so gut wie möglich heilen und aus dem, was passiert ist, lernen", erklärte er in der Show "Anderson Cooper 360°".

Anzeige

Getty Images Bill und Melinda Gates im April 2017

Anzeige

Getty Images Bill Gates, Elisabeth Shue und eine Unbekannte (links) beim Tennismatch, März 2022

Anzeige

Getty Images Bill Gates bei einem Event in NYC im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de