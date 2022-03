Was wünscht Marc Weinmann sich für seine GZSZ-Rolle? Der Schauspieler ist seit 2021 in der beliebten Sendung dabei. Seine Figur Luis fühlt sich immer mehr zu seinem Kumpel Moritz hingezogen. Die beiden Hotties kamen sich sogar schon näher. Moritz ist jedoch in einer Beziehung – mit einer Frau. Wie geht es für die beiden Männer weiter? Marc hat mit Promiflash nun über das Liebesleben seiner Rolle geplaudert.

Im Interview mit Promiflash möchte Marc noch nicht zu viel verraten: "Luis und Moritz verbindet eine tiefe Verbundenheit, aber ob und wie es mit ihnen weitergeht, das bleibt abzuwarten." Jedoch macht er deutlich, was er sich für seine Filmrolle liebestechnisch wünscht. "Da sein Leben jetzt aber noch mal ordentlich ins Wanken gerät, wünsche ich ihm, dass er einen Punkt erreicht, an dem er sich endlich wirklich findet und mit sich selbst und seiner Sexualität im Reinen sein kann", erzählt der Beau.

Außerdem wünscht er sich, dass Luis einen Partner oder eine Partnerin findet, der oder die ihm das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt – "etwas, nachdem sich vermutlich jeder sehnt", ergänzt der 24-Jährige.

RTL / Rolf Baumgartner Luis (Marc Weinmann) und Moritz (Lennart Bochert) in einer Szene bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Marc Weinmann, Schauspieler

RTL / Rolf Baumgartner Moritz (Lennart Borchert) und Luis (Marc Weinmann) in einer Szene bei GZSZ

