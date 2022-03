Hat er wieder eine Neue? Bei Hochzeit auf den ersten Blick gab Philipp 2019 Melissa das Jawort, ohne sie vorher jemals gesehen zu haben. Auch ein gemeinsames Kind kam schnell zu Welt und sollte das Glück des jungen Paares eigentlich perfekt machen. Doch dann erfolgte im Dezember vergangenen Jahres die unschöne Trennung. Philipp war also offiziell wieder auf dem Markt – doch jetzt soll er eine neue Freundin haben.

Das verriet ein Insider jetzt Promiflash und ließ der Redaktion außerdem gleich ein Beweisbild zukommen. Darauf sieht man Philipp und die Unbekannte innig nebeneinander auf einer Tribüne sitzen. Die Blondine hat sich bei der TV-Bekanntheit eingehakt und kuschelt sich vertraut an seine Schulter. Sogar ein Kuss soll zwischen den beiden Turteltauben gefallen sein – es spricht also alles für eine neue Liebe. Und das sei auch nicht das erste Mal, dass über einer Beziehung der beiden gemutmaßt wird, denn sie wurden wohl schon öfter zusammen gesichtet.

Wenn man Philipp Geschichten über seine Vergangenheit glaubt, dann ist er wohl insgesamt nie ein Kind von Traurigkeit gewesen. "Ich habe über 280 Frauen in meinem Leben bis jetzt gehabt", hatte er in einem Livetalk verraten. Stolz sei der gelernte Automobilkaufmann zwar nicht auf diese Summe, doch früher sei er eben so gewesen.

Privat Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" und eine Unbekannte

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und seine Frau Melissa in Hamburg im April 2020

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

