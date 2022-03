Hat sich Julia Fox (32) etwa in ihrem Ex Kanye West (44) getäuscht? Nach seinem Ehe-Aus von Kim Kardashian (41) bandelte der Rapper mit dem Model an. Doch ihre Turtelei war nur von kurzer Dauer. Im Februar bestätigte die Schauspielerin, dass sie kein Paar mehr sind. Nach dem Liebes-Aus schien es zunächst, als würde der Musiker seine Ex-Frau zurückwollen, doch dann wetterte er plötzlich wieder gegen sie. Julia stellte dann in einem Video klar, dass sie Kanye für harmlos hält. Doch jetzt ruderte sie plötzlich zurück...

"Ich möchte darauf hinweisen, dass ich die letzten Instagram-Postings zum Zeitpunkt des Videos noch nicht gesehen hatte", meinte die 30-Jährige in einem Instagram-Beitrag, den sie inzwischen wieder gelöscht hat. Sie habe nun mal selbst viel zu tun – und bekomme deshalb nicht jede Stichelei von Kanye gegen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit mit. "Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe ein Leben und einen Sohn und ich habe keine Google-Benachrichtigungen für diesen Mann aktiviert", erklärte sie ihre Haltung.

Zusätzlich machte die "Uncut Gems"-Darstellerin in ihrem Post klar, dass sich ihr Statement vor ein paar Wochen lediglich auf das "Eazy"-Musikvideo bezogen habe – und nicht auf das Verhalten des 44-Jährigen. In dem Clip hatte Kanye eine Knetfigur in Form von Pete Davidson (28), Kims neuem Partner, gefoltert und daraufhin enthauptet.

Anzeige

Getty Images Julia Fox, "Uncut Gems"-Darstellerin

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Julia Fox auf der New York Fashion Week im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de