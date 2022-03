Wünscht sie sich, dass sie es nicht getan hätte? Jamie Lee Curtis (63) hat erst letztes Jahr den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk erhalten – und das zu Recht. Die Schauspielerin hat in unzähligen Filmen mitgewirkt. Ihre Auftritte als Scream-Queen in zahlreichen Horrorfilmen der 1970er- und 80er-Jahre sind bis heute unvergessen. Durch ihre Darstellung in "Die Glücksritter" schaffte Jamie es, sich von ihrem Horrorfilm-Image zu lösen. Doch eine Sache bereut sie an ihrer Rolle im Nachhinein.

Jamie spielte in der Komödie die Prostituierte Ophelia an der Seite von Dan Aykroyd (69) und Eddie Murphy (60). Ihre Oben-ohne-Szene ist heute noch berüchtigt. "Ich war 21 Jahre alt, und für die Rolle musste Ophelia ihr Kleid ausziehen", erzählte Jamie im Interview mit dem People Magazine. "Habe ich das gerne gemacht? Nein. War es mir peinlich, dass ich es getan habe? Ja. Habe ich gut ausgesehen? Ja. Wusste ich, was ich tat? Ja. Hat es mir gefallen? Nein. Habe ich es getan, weil es mein Job war? Ja", reflektierte die Schauspielerin ihre damalige Rolle.

Zum jetzigen Zeitpunkt ihrer Karriere würde sie sich nicht mehr nackt vor der Kamera zeigen, stellte Jamie klar. "Ich würde es heute nicht mehr tun, es ist das Letzte, was ich jetzt tun würde", fuhr sie fort. "Ich bin auch seit 37 Jahren verheiratet, damals war ich noch nicht verheiratet. Ich bin eine Mutter von zwei Kindern. Auf keinen Fall", beendete sie das Gespräch über ihre frühere Rolle. Die Fans scheinen Jamie auch angezogen gerne auf der Leinwand zu sehen: Immerhin ist sie seit über 40 Jahren fester Bestandteil von Hollywood.

Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Project Angel Food's Angel Awards Gala

Action Press / Sabatelli, Lucia Jamie Lee Curtis bei der Verleihung des Goldenen Löwen in Venedig, September 2021

Getty Images Jamie Lee Curtis im IMDb Studio

