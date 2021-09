Das haut selbst einen Vollprofi wie Jamie Lee Curtis (62) um! Seit Jahrzehnten ist die Schauspielerin nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Den Startschuss für ihre steile Karriere gab sie 1978 mit ihrer ersten Filmrolle in "Halloween". Auch in einigen Fortsetzungen der Horrorfilmreihe war die Darstellerin zu sehen und erarbeitete sich dank ihrer Kreischleistung auf der Leinwand den Spitznamen "Scream Queen". Nach unzähligen weiteren Filmhits und großen Erfolgen kann sich die US-Amerikanerin nun über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Jamie Lee wurde in Venedig der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk verliehen.

Um die Auszeichnung entgegenzunehmen, erschien die 62-Jährige in einer bodenlangen roten Robe mit Leopardenmuster und Schleppe. Neben dem aufsehenerregenden Look hatte sie auch eine emotionale Rede im Gepäck. "Ich bin unglaublich gerührt, in dieser Weise vom Internationalen Filmfestival Venedig geehrt zu werden", zitiert Daily Mail die zweifache Mutter. Unter Tränen staunte Jamie Lee darüber, wie schnell die Zeit vergeht: "Unmöglich, dass ich lange genug in dieser Branche bin, um die Anerkennung für mein Lebenswerk zu erhalten."

Dass sie den Preis nun im Zuge des neuesten Teils der "Halloween"-Reihe in Empfang nehmen darf, sei für den Filmstar "besonders bedeutsam". Zum sechsten Mal schlüpfte die Schauspielerin dafür nun schon in ihre Rolle Laurie Strode. In ihrer Rede betonte Jamie Lee, sie nehme den Preis für ihr Lebenswerk deshalb auch "im Namen von Laurie und allen mutigen Heldinnen der Welt" entgegen.

Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis 1998

Anzeige

Action Press / Sabatelli, Lucia Jamie Lee Curtis bei der Verleihung des Goldenen Löwen in Venedig, September 2021

Anzeige

Action Press / SIPA PRESS Jamie Lee Curtis bei der Verleihung des Goldenen Löwen in Venedig, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de