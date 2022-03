Geht da was zwischen den beiden? In der vergangenen Nacht war es wieder mal so weit: Im Dolby Theatre in Hollywood wurden zum 94. Mal die Oscars verliehen. Anlässlich dieser glamourösen Veranstaltung gab es auf dem roten Teppich die Crème de la Crème der Stars und Sternchen zu bestaunen. Auch mit von der Partie: Kate Beckinsale (48) und Jason Momoa (42). Auf der Aftershow-Party konnten die beiden gar nicht voneinander lassen. Hat es zwischen Kate und Jason etwa gefunkt?

Nachdem alle Trophäen ihren Gewinnern und Gewinnerinnen überreicht wurden, ging es auf der berühmt-berüchtigten Vanity-Fair-Oscar-Party in die zweite Runde. Mit Drinks und lauter Musik wurde gefeiert. Kate und Jason hatten während der Feierlichkeiten augenscheinlich eine Menge zu lachen. Die Beauty und der Aquaman-Darsteller konnten dabei die Augen gar nicht voneinander lassen.

Kate bezauberte auf der Preisverleihung in einer durchsichtigen Glitzer-Robe. Für die nächtlichen Temperaturen war ihre Garderobe wohl aber etwas zu frisch. Jason bot ihr sogar ganz aufmerksam sein schwarzes Jackett an – dabei kamen die zwei sich ziemlich nah. Da trifft es sich ja gut, dass die beiden aktuell solo sind. Jason gab vor wenigen Monaten die Trennung von Lisa Bonet (54) bekannt. Kate turtelte zuletzt 2019 für einige Monate mit dem Komiker Pete Davidson (28).

Anzeige

TPG / Backgrid / ActionPress Kate Beckinsale und Jason Momoa auf der Vanity Fair Party im März 2022

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale bei den Oscars im März 2022

Anzeige

Getty Images Jason Momoa bei den Oscars im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de