Gibt es etwa tolle Neuigkeiten aus Kirsten Dunst (39) und Jesse Plemons' (33) Liebesleben? Die Spiderman-Darstellerin und der Breaking Bad-Schauspieler haben sich bereits 2017 verlobt. In den darauffolgenden Jahren wurden sie mit ihren beiden Söhnen Ennis Howard und James Robert gesegnet. Doch die geplante Hochzeit fand bislang offenbar nicht statt – oder etwa doch? Jetzt deutete Jesse zumindest an, dass er seine Kirsten still und heimlich geheiratet hat...

Während der Oscars 2022 gab Jesse jetzt nämlich einen Hinweis darauf, dass er Kirsten bereits das Jawort gegeben hat. Die Moderatorin Amy Schumer (40) ging während der Preisverleihung ins Publikum und scherzte über die Angestellten, die als Platzhalter dienen, wenn ein Promi seinen Sitzplatz verlassen muss – und dabei setzte sich die Komikerin kurzerhand auf Kirstens Stuhl. "Du hast dich gerade auf den Platz meiner Ehefrau gesetzt", beschwerte sich Jesse deshalb. Daraufhin wollte Amy wissen: "Oh, du bist also mit einer Platzhalterin verheiratet?" Und der Schauspieler bejahte diese Frage.

Ob diese Aussagen aber tatsächlich etwas zu bedeuten haben, ist bislang noch unklar. Kirsten hatte nämlich bereits in einem früheren Interview mit L.A. Times erklärt, dass ihr Liebster und sie mit diesen Bezeichnungen sehr locker umgehen. "Wir nennen uns gegenseitig Ehemann und Ehefrau. Aber wir müssen erst einmal heiraten. Es ist albern", hatte die 39-Jährige betont.

