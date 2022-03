Diese beiden Jungs haben offenbar Gefallen an derselben Dame gefunden! Bei Love Island bekommen die Ladys fortan heiße Konkurrenz. Kandidatin Sanne soll als Granate ein wenig frischen Wind in die TV-Villa bringen. Somit könnten am Couple-Himmel schon bald einige dunkle Wolken auftauchen. Bei ihrem Einzug bittet sie mit Tom und Mark direkt mal zwei Boys zu sich – mit Erfolg!

Bisher läuft es für die beiden Hotties in der beliebten Datingshow eher mau. Tom versprüht angeblich keine Vibes und Mark ist frisch gekorbt. Da trifft es sich ja gut, dass mit Sanne eine neue Lady zu der Truppe stößt. Der erste Eindruck stimmt bei beiden Jungs direkt. "Ich finde, dass sie sehr hübsch ist. Das ist eine große Frau und darauf stehe ich ja", erklärte Tom lächelnd. Auch Mark findet sofort Gefallen an der Dunkelhaarigen: "Sie ist schon mein Typ." Jedoch ist Sanne besonders von einem Mann ganz hin und weg. "Der Tom ist mega mein Typ, der trifft von der Optik genau alle Punkte", offenbarte die Beauty.

Könnte die attraktive Holländerin möglicherweise die Freundschaft der beiden gefährden? Dazu haben die zwei einen klaren Standpunkt: "Wir sind halt Bros, aber wenn wir dich beide kennenlernen wollen, sind wir halt keine Bros mehr." Besonders Tom möchte die richtigen Signale senden: "Dieses Mal lasse ich nichts anbrennen und gebe Vollgas."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Sanne, "Love Island"-Kandidatin 2022

Tom von "Love Island" Frühling 2022

Mark von "Love Island" Frühling 2022

