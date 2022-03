Für das Zusammenleben mit Boris Becker (54) musste seine jetzige Ex-Frau Barbara Becker (55) damals offenbar so einiges in Kauf nehmen! Von 1993 bis 2001 waren der einstige Tennisprofi und die Designerin nicht nur ein Paar, sondern auch glücklich verheiratet. Kurz nach dem Jawort mit dem Sportler änderte sich der Alltag der dunkelhaarigen Schönheit allerdings komplett. Barbara war nämlich plötzlich auf Polizeischutz angewiesen!

Diese Details wurden jetzt laut Bild von ihrem Ex Boris am fünften Verhandlungstag im Strafprozess am Southwark Crown Court in London ans Licht gebracht. "Es wurde kritisiert, dass ich mit einer farbigen Frau zusammen war", erklärte der 54-Jährige die damalige Situation vor dem Richter und den Geschworenen. "Nach unserer Hochzeit und der Geburt unseres ersten Sohnes brauchte sie Polizeischutz", erzählte Boris. Zu dieser Zeit hätten sogar Sicherheitskräfte im Haus der Familie übernachtet, um im schlimmsten Fall direkt vor Ort zu sein.

Auch wenn die gemeinsamen Ehejahre mit Boris für Barbara offensichtlich nicht immer leicht waren, bereut die 55-Jährige den Schritt vor den Traualtar keinesfalls – im Gegenteil. "Ich habe Boris mehr zu verdanken als jedem anderen Menschen auf der Welt", verriet die Modeschöpferin im Frühjahr 2021 gegenüber der Augsburger Allgemeinen.

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

Getty Images Barbara Becker im November 2019

