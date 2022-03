Sie zeigen sich endlich öffentlich zusammen! Nach der Trennung von Jennifer Westfeldt (52) nach 18 Jahren Beziehung hat Jon Hamm (51) das Glück in seiner "Mad Max"-Kollegin Anna Osceola gefunden. Bereits seit 2019 halten sich hartnäckige Dating-Gerüchte um die beiden Schauspieler, nachdem sie verdächtig oft zusammen gesehen wurden. Jetzt machten Jon und Anna ihre Liebe nach über zwei Jahren endlich offiziell!

Die beiden Turteltauben zeigten sich am vergangenen Sonntag gleich auf zwei Post-Oscar-Partys in Los Angeles. Dabei posierten sie fröhlich nebeneinander und zeigten so allen, dass sie zusammen gehören. Jon trug eine schwarze schimmernde Smokingjacke zu einer schwarzen Hose, einem weißen Hemd und einer großen schwarzen Fliege. Seine 33-jährige Freundin setzte auf etwas mehr Farbe und entschied sich für ein hochgeschlossenes, buntbedrucktes Kleid mit hohem Beinschlitz und schwarzen Stilettos. Mit seiner Liebsten im Arm strahlte der Emmy-Gewinner über das ganze Gesicht.

Bevor die Gerüchte um Jon und Anna sich 2020 mit einem gemeinsamen Strandurlaub bestätigten, wurde dem 51-Jährigen eine Menge anderer Affären nachgesagt. Unter anderem wurde eine Liaison mit Dakota Johnson (32) und Sarah Silverman (51) vermutet. Er selbst äußerte sich aber nie zu etwaigen Liebesgerüchten – nach diesem glamourösen Paar-Auftritt muss er dazu jetzt aber auch gar nichts mehr sagen.

Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola im März 2022

Getty Images Jon Hamm, Schauspieler

Getty Images Jon Hamm und Sarah Silverman 2018

