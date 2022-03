Um Prinz Philip (✝99) die letzte Ehre zu erweisen, fanden sich an diesem Dienstagmorgen viele Gäste in der Westminster Abbey in London zusammen. Dabei zählten nicht nur die königliche Familie des Verstorbenen, sondern auch der Hochadel aus Schweden, Spanien und Norwegen zu den Trauergästen. Auch Fürst Albert II. von Monaco (64) nahm an dem Gottesdienst teil – allerdings alleine. Denn seine Frau Fürstin Charlène (44) verpasste die Gedenkfeier für Prinz Philip.

Erst vor einigen Wochen wurde bekannt, dass sich die 44-Jährige endlich wieder in Monaco bei ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) aufhält. Das verkündete das monegassische Königshaus in einem offiziellen Statement, das Monaco Matin vorlag. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes musste sich Charlène vergangenes Jahr nämlich lange Zeit in Südafrika aufhalten. Um sich danach wegen ihrer Erschöpfung behandeln zu lassen, begab sich die Fürstin nach einem nur kurzen Aufenthalt in Monaco in eine Klinik in der Schweiz. Offizielle Auftritte scheint Charlène nun jedoch noch immer zu vermeiden – denn zu der Gedenkfeier, die zu Ehren von Prinz Philip abgehalten wurde, erschien ihr Ehemann ganz alleine.

Obwohl Charlènes Gesundheit auf einem guten Weg sei, verkündete der Palast in der Erklärung auch, dass sie ihre Genesung auch im Fürstentum weiter fortsetzen müsse. Wann mit einem ersten öffentlichen Auftritt der gebürtigen Südafrikanerin gerechnet werden kann, ist demnach nicht klar.

MEGA Fürstin Charlène in Monaco

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco auf der Gedenkfeier von Prinz Philip

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im September 2020

