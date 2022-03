Heute ist es so weit: Ab 10:30 Uhr britischer Zeit findet der große Gedenkgottesdienst zu Ehren des im April 2021 verstorbenen Prinz Philip (✝99) in der Londoner Westminster Abbey statt. Schon im Vorfeld wurden einige Infos zu dem wichtigen Event bekannt: So wird zum Beispiel Philips Sohn Prinz Andrew (62) trotz seines Skandals an der Zeremonie teilnehmen, während Prinz Harry (37) und seine Frau Herzogin Meghan (40) hingegen fehlen werden. Hier sind noch weitere Details zum Ablauf und den Gästen der heutigen Gedenkfeier zusammengefasst.

Das britische Königshaus verkündete in einer offiziellen Mitteilung, dass bei der Veranstaltung "das Leben und die Arbeit der außergewöhnlichen Persönlichkeit" gefeiert würden. Dabei soll vor allem der von dem Mann der Queen (95) ins Leben gerufene Duke of Edinburgh's Award, ein Förderprogramm für Jugendliche, im Mittelpunkt stehen. "Seiner Königlichen Hoheit wird für sein Engagement für seine Familie, die Nation und das Commonwealth gedankt, sowohl als Gemahl der Königin als auch als selbstständiges Mitglied der königlichen Familie", hieß es weiter in der Meldung.

Zu den Gästen zählen nicht nur die königliche Familie und der restliche Hochadel Europas – wie zum Beispiel die Königspaare aus Schweden, Spanien und Norwegen. Auch über 500 Vertreter der Schirmherrschaften und Wohltätigkeitsorganisationen des Herzogs werden bei der Feier anwesend sein. Damit soll seine ganze berufliche Bandbreite repräsentiert werden. Aber auch unter anderem wichtige britische Regierungsmitglieder, Geistliche und Vertreter aus dem Haushalt der Queen werden dem Prinzgemahl die letzte Ehre erweisen. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst wegen Philips ständiger Unterstützung des Militärs von der Band der Royal Marines und verschiedenen Kirchenchören.

Getty Images Camilla und Prinz Charles, Queen Elizabeth mit Prinz Philip, Prinz William mit Kate in London, 2016

Getty Images Prinz Philip, Gemahl der Queen

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2016

