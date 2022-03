Die Mutter von Will Smith (53) äußert sich zum Ohrfeigen-Eklat! Der Schauspieler sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen absoluten Skandal: Er verpasste dem Comedian Chris Rock (57) eine Ohrfeige, weil dieser einen zynischen Kommentar zu Wills Ehefrau Jada Pinkett-Smith (50) und deren Gesundheitszustand abließ. Mittlerweile hat sich der Filmstar für seine Attacke entschuldigt. Doch wie steht eigentlich Wills Mutter Caroline zu der Aktion ihres Sohnes?

In einem Interview mit WPVI beschrieb Caroline Bright ihren berühmten Sohn als einen Menschen, der normalerweise sehr ausgeglichen sei. Weiter fügte sie hinzu: "Das ist das erste Mal, dass ich ihn ausrasten sehe. Das erste Mal in seinem Leben. Ich habe ihn noch nie so etwas tun sehen." Außerdem verriet die 85-Jährige, dass sie allgemein sehr stolz auf den "King Richard"-Darsteller sei und ihn liebe, weil er so ist, wie er eben ist.

Der mehrfache Grammy-Preisträger wird jedenfalls nach wie vor mit den Konsequenzen seines Handelns zu tun haben. Doch wie steht es eigentlich um den eigenen Oscar-Preis des US-Amerikaners? Fans fragten sich bereits, ob Will diesen vielleicht wieder abgeben müsse. "Wir werden ihm den Oscar nicht wegnehmen", betonte Whoopi Goldberg (66), Gouverneurin der Oscar-Akademie, in der Sendung The View.

Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Will Smith bei einer Filmpremiere in Hollywood, 2019

Whoopi Goldberg bei der Met-Gala 2021

