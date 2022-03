Hier geben sich die wichtigsten internationalen Royals die Klinke in die Hand. Heute findet Prinz Philips großer Gedenkgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey statt. Nachdem seine Beerdigung auf Schloss Windsor im letzten Jahr nur im kleinen Kreis stattfinden musste, kommen jetzt zu seinem großen Gedenkgottesdienst alles, was Rang und Namen hat. Selbstverständlich erweisen Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) mit ihren Kindern dem Queen-Gemahl die letzte Ehre.

Mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6), an der Hand stieg das royale Paar aus dem Auto und betrat die Kirche. Dabei trugen die vier – dem Anlass angemessen – gedeckte Farben: Der Enkel der Queen und sein Sohn setzten auf schicke dunkelblaue Anzüge mit hellen Hemden und blauen Krawatten mit weißen Punkten. Auch Herzogin Kate griff das Punkte-Thema auf und erschien in einem schwarzen Kleid mit weißen Punkten und Puffärmeln. Dazu kombinierte sie einen großen schwarzen Hut. Charlotte trug einen eleganten dunkelblauen Mantel.

Mit Zara Tindall (40) und Eugenie Brooksbank (32) erschienen selbstverständlich auch die weiteren Enkel des Verstorbenen zu der Feier. Doch auch viele andere Adelige aus allen wichtigen europäischen Königshäusern würdigen Philips Verdienste heute. So gehören unter anderem Spaniens Königspaar Königin Letizia (49) und König Felipe (54) und auch die schwedischen Monarchen Königin Silvia (78) und König Carl Gustaf (75) und viele weitere ebenfalls zu den Gästen in London.

