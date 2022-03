Sie zeigt, was sie hat! Beyoncé (40) ist längst nicht mehr aus dem Musikbusiness wegzudenken und mauserte sich mit Hits wie "Crazy In Love" zum absoluten Weltstar. Auch die teilweise freizügigen Looks der R&B-Sängerin – wie etwa jener aus dem genannten Song – sind weltweit bekannt, ebenso wie ihre sexy Babybauch-Shootings. Jetzt raubte die Beauty ihren Fans in einem besonders gewagten Outfit den Atem: In einem durchsichtigen Kleid präsentierte Beyoncé ihre heißen Kurven.

Mit ihren neusten Instagram-Schnappschüssen, die sie in ihrem Outfit für die Oscar-Party von ihrem Mann Jay-Z (52) zeigen, sorgte die Musikerin für Aufsehen. In einem aufreizenden, durchsichtigen Kleid posierte sie vor einem Vorhang. Dabei verdeckte der Fummel lediglich Beyoncés intimsten Körperstellen mit ein paar glitzernden Verzierungen. Zu dem bodenlangen Hauch von Nichts kombinierte die Sängerin eine geknotete Kette aus Diamanten und eine stylishe schmale Sonnenbrille.

Auf einer der Aufnahmen sieht man zudem, wie sich Beyoncé an ihren Ehemann schmiegt, während sie für die Kamera Grimassen schneidet. Zuletzt hatte die Künstlerin allerdings auch mal einen verschmusten Clip gepostet, in dem das Paar miteinander kuschelt und sich leidenschaftlich küsst. Damit wollte die Künstlerin wohl zum Ausdruck bringen, dass sie auch nach 13 Jahren Ehe noch total verschossen in ihren Mann ist.

Instagram / beyonce Beyoncé im März 2022

Instagram / beyonce Beyoncé, R&B-Star

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé bei den Oscars 2022

