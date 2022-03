Sie hat ihn trotzdem trainiert! In der fünften Let's Dance-Show vergangene Woche musste Profitänzerin Renata Lusin (34) krankheitsbedingt aussetzen und ihren Tanzpartner Mathias Mester (35) Kollegin Patricija Ionel (27) übergeben. Von dem Charleston, den das neue Paar schließlich aufs Parkett legte, war sie dann ganz begeistert und platzte vor Stolz für den Leichtathleten. Jetzt verriet Renata Promiflash, wie sie Mathias auch von zuhause weiter gecoacht hat.

"Ich habe mehrmals am Tag mit ihm gefacetimt", erklärte sie ihre Unterstützung im Promiflash-Interview. Patricija und Mathias hätten dann live vor dem Bildschirm ihre Choreografie präsentiert: "Ich habe Tipps und Korrekturvorschläge dazu gegeben." So habe Renata trotz ihres Ausfalls den ganzen Trainingsprozess ihres Schützlings bestmöglich begleiten können. "Wir haben tatsächlich am Tag mindesten fünfmal miteinander telefoniert!", betonte sie noch mal ihre Beteiligung an dem gelungenen Auftritt.

Mathias und Patricija landeten nach der Jury-Wertung mit starken 25 Punkten auf Platz 2. Damit knüpfte Mathias an seine Erfolge der letzten Wochen an, denn bis jetzt konnte er jede Woche aufs Neue mit seinen guten Leistungen überzeugen. Solch ein Feedback hätte der Speerwurf-Champion selbst niemals erwartet. "Ich hätte nie mit so einer Wertung gerechnet. Das ist einfach nur wow!", hatte er sich gefreut.

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Patricija Ionel in der fünften "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / renata_lusin Mathias Mester und Renata Lusin

Anzeige

Getty Images Mathias Mester und Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de