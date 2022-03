Bekommt man das Kind von Lovelyn Enebechi (25) in den sozialen Netzwerken zu Gesicht? Erst vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin brachte ihren ersten Nachwuchs zur Welt – und das nach rund 21 Stunden Wehen. Auf ihren kleinen Sohnemann Levi könnten die Neu-Mama und ihr Mann Toni kaum stolzer sein. Doch im Netz werden die frischgebackenen Eltern ihren Spross nicht zeigen, wie Lovelyn gegenüber Promiflash jetzt erklärte!

"Wir haben uns dazu entschlossen, unseren Sohn nicht auf Social Media zu zeigen", stellte sie im Interview mit Promiflash kurz nach der Geburt ihres kleinen Prinzen klar. Komplett auf die Eindrücke aus dem Alltag als Mama müssen Lovelyns Follower aber wohl nicht verzichten – immerhin filmte sich die Schönheit bereits mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm. In der Aufnahme war allerdings nicht das Gesicht des Wonneproppens zu sehen – genau so möchte es die 25-Jährige dann anscheinend auch in Zukunft handhaben.

Während und vor allem vor den vielen Stunden der Geburt rückte Lovelyns Liebster übrigens nicht von ihrer Seite. "Er hat durchgehend meine Hand gehalten, hat mir gut zugesprochen und mir in den Pausen der Wehen Wasser gereicht", schwärmte das Model von seiner besseren Hälfte. Nach der langen Prozedur wurde das Paar mit dem schönsten Geschenk auf der Welt beschert – ihrem Kind.

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechis Sohn Levi

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Kreißsaal

Anzeige

Instagram / lovelyn_enebechi Toni Weigel und Lovelyn Enebechi im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de