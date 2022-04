Hat er es schon wieder getan? Scott Disick (38) war von 2006 bis 2015 mit Kourtney Kardashian (42) liiert. Aus der turbulenten On-off-Beziehung gingen drei gemeinsame Kinder hervor. Zuletzt kamen aber immer wieder Gerüchte auf, dass der Unternehmer nun an einer anderen Kardashian Interesse habe: Im vergangenen Dezember postete er ein Kompliment unter ein Foto von Khloé (37), weswegen ihm direkt nachgesagt wurde, er flirte mit der kleinen Schwester seiner Verflossenen. Jetzt vermuten die Fans schon wieder einen Annäherungsversuch.

Auf Instagram postete Khloé zuletzt einige Bilder, die ihren Look auf einer Post-Oscar-Party zeigen. Darauf posiert sie in einem sexy silberglänzenden Kleid mit einem blonden Bob. Darunter häuften sich wie immer zahlreiche Komplimente – und auch Scott bahnte sich seinen Weg in die Kommentare. "Sag Hallo zu meinem kleinen Freund", schrieb er und versah den Satz mit einem roten Herz. Obwohl der Kommentar wohl nur eine Anspielung auf den Film "Scarface" ist, den die 37-Jährige in ihrer Bildbeschreibung erwähnte, interpretierten viele Fans ihn als erneuten Flirtversuch.

"Du hast die Schwester verwechselt, oder?", schrieb ein User deshalb erbost. Andere waren jedoch begeistert von dem Gedanken, dass sich zwischen den beiden Reality-TV-Bekanntheiten etwas anbahnen könnte. "Die beiden würden ein fantastisches Paar abgeben" und "Das ist das Paar, das wir alle wollen" waren nur einige der Kommentare.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im März 2022

BACKGRID / SplashNews.com Khloé Kardashian und Scott Disick im Oktober 2021

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian im August 2014

