Wer muss bei The Masked Singer auf jeden Fall weiterkommen? Morgen Abend läuft schon die dritte von sechs Shows live im TV. Die Zuschauer und das Rateteam um Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) erwarten wieder spektakuläre Performances, schrille Indizien-Clips und natürlich eine Enthüllung: Mindestens einer der verbliebenen acht Promis wird in der morgigen Ausgabe seine Identität preisgeben müssen, nachdem nicht genügend Fans für ihn abgestimmt haben. Aber wer soll gehen – und wer darf ins "The Masked Singer"-Halbfinale einziehen?

In der vergangenen Show hat die Discokugel mit die spektakulärste Show hingelegt: Die Frau unter dem Kostüm, die sehr wahrscheinlich eine Profisängerin ist, sorgte mit ihrer Interpretation des Songs "Do You Remember" für staunende Gesichter. Auch der Mann unter dem Gorilla scheint ein begnadeter Sänger zu sein! Er schmetterte den Hit "Leave A Light On" voller Inbrunst – und legte dazu auch noch einige flotte Dancemoves hin! Der Dornteufel bereitete den Zuschauern und dem Rateteam mindestens ebenso viel Gänsehaut mit seiner Hammer-Performance des Muse-Klassikers "Uprising". Und damit nicht genug: Auch der Herr unter dem Koala könnte seinem Auftritt nach ein professioneller Musiker sein. Er sang "Hold The Line".

Wer sich vergangene Woche hingegen einen ordentlichen Patzer geleistet hat? Die Dame unter dem Seestern! Die VIP-Lady hatte bei dem Song "Masterpiece" einen heftigen Textaussetzer – und musste mitten im Song pausieren und nach Luft ringen. Auch die Frau unter dem Zebra-Kostüm und der Promi unter der Ork-Maske scheinen keine Profis zu sein. Aber dafür haben sie ihre Sache wirklich gut gemacht – und punkten mit ihren coolen Kostümen! Von Galax'Sis konnte man sich letztes Mal kein Bild machen: Sie war krankheitsbedingt ausgefallen. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling bei "The Masked Singer" und soll ins Halbfinale kommen?

ProSieben/Willi Weber Die "The Masked Singer"-Discokugel

ProSieben/Willi Weber Der Koala bei "The Masked Singer"

ProSieben / Julia Feldhagen Das "The Masked Singer"-Zebra

