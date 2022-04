Die Fans von Kim Kardashian (41) sind genervt! Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit musste sich in der Vergangenheit schon des Öfteren anhören, dass sie ihre Bilder im Netz zu sehr bearbeite und dadurch ihren Körper verpfusche. Auf der Oscar-Verleihung lichteten einige Fotografen die Beauty an dem Abend ab – und zeigten sie somit quasi ungefiltert: Viele Fans zeigen sich nun enttäuscht davon, wie stark Kim ihre Posts auf Social Media offenbar tatsächlich überarbeitet!

Auf Reddit entfachte jetzt eine hitzige Diskussion. Denn vor allem auf ihrem Instagram-Profil wendet die vierfache Mutter oftmals Filter an oder scheint ihr Gesicht nachzubearbeiten. Die Aufnahmen der Fotografen zeigen jedoch, wie ihre Haut wirklich aussieht. "Wenn man so daran gewöhnt ist, die geglätteten, gefilterten Fotos zu sehen, ist es ein kleiner Schock, wenn wir ein echtes Bild bekommen. Sie sieht zwar auf beiden Fotos fantastisch aus. Aber sehr verschieden", schrieb ein Fan. Viele User können es gar nicht verstehen, dass Kim ihre Posts so verunstaltet – denn die Oscar-Bilder zeigen, dass ihre Haut auch ohne Nachbearbeitung nahezu faltenfrei und makellos ist.

"Sie sieht toll aus! Die müssen aufhören, unrealistische Maßstäbe für sich selbst zu setzen, denn das ist es, was jeden ankotzt", wetterte ein weiterer Nutzer und plädierte für mehr Natürlichkeit bei der Unternehmerin. Denn die meisten Fans finden Kim auch so schön: "Es ist ja nicht so, dass sie ohne Photoshop schlecht aussieht."

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Social-Media-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Oscar-Verleihung 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de