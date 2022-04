Lamar Odom (42) zeigt Reue! Will Smiths (53) Oscar-Schelle gegen Chris Rock (57) sorgt momentan für großen Aufruhr. Weil sich der Comedian über den Gesundheitszustand von Jada Pinkett-Smith (50) lustig gemacht hatte, verpasste der "King Richard"-Darsteller ihm eine heftige Ohrfeige. Neben vielen schockierenden Reaktionen im Netz lobte der einstige NBA-Spieler Wills Aktion nun. Lamar bereut sogar, dass er seine Ex, Khloé Kardashian (37), während ihrer gemeinsamen Ehe nicht so verteidigt habe.

Am Dienstag teilte Lamar ein Bild von Jada und Will auf seinem Instagram-Account und verteidigte die Reaktion des frischgebackenen Oscarpreisträgers. "Er liebt seine Frau. Sie war verletzt und es ist die Verantwortung eines Ehemannes, seine Frau zu beschützen", findet der 42-Jährige. Dabei bedauerte Lamar auch, dass er seine Ex Khloé während ihrer gemeinsamen Ehe nie so behütet habe. "Hätte ich meine Frau beschützt, anstatt sie mental, emotional und geistig zu verletzten, wäre ich vielleicht noch verheiratet", fügte er hinzu. Das einstige Liebespaar war von 2009 bis 2016 verheiratet.

Dass Lamar Bedauern über den Verlauf seiner Ehe äußert, kam nicht das erste Mal vor. Während seiner Teilnahme an der letzten "Celebrity Big Brother"-Ausgabe brachte der einstige Basketballprofi seine Gefühle für die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin immer wieder zur Sprache. "Ich vermisse sie so sehr. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen", erzählte er ganz offen und verriet, dass er immer noch sehr an Khloé hängen würde.

Anzeige

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige

Getty Images Der ehemalige NBA-Spieler Lamar Odom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de