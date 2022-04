Die zweite Staffel der beliebten Netflix-Serie Bridgerton startete vor wenigen Tagen. Mit der ersten Season konnte der Streamingdienst seine Zuschauer bereits begeistern. Aber können die neuen Folgen ebenfalls überzeugen? Während sich in den Episoden des Serienauftakts alles um das Liebesleben von Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor, 26) und dem Herzog Simon Basset (Regé-Jean Page) drehte, konzentriert sich die neue Staffel auf Anthony Bridgertons (Jonathan Bailey, 33) Suche nach einer Ehefrau. Auch wenn Regé dieses Mal nicht zu sehen ist, soll es trotzdem heiß hergehen. "Es gibt andere Leute in der Serie, die genauso viel Dampf erzeugen können", versicherte die Lady Danbury-Darstellerin Adjoa Andoh (59) gegenüber New York Post.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de