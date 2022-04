Will Smiths (53) Aktion hat noch immer ein Nachspiel! Der Schauspieler hatte dem Comedian Chris Rock (57) bei den Oscars eine Ohrfeige verpasst, weil sich dieser einen Witz über seine Frau erlaubt hatte. Seitdem ist viel passiert: Will ist nun sogar aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgetreten. Wie geht es nun mit anderen Preisverleihungen weiter? Bei den anstehenden Grammy Awards soll die Prominenz jedenfalls auf ihr Benehmen achten!

Wie Mirror berichtete, haben die Stars den strikten Befehl erhalten, bei den Grammy Awards auf bestes Benehmen zu setzen. Demnach dürfen sie sich keinen Fehltritt erlauben, da es sonst zu ärgerlichen Konsequenzen kommen würde: Gerüchten zufolge hieß es, dass die Prominenz ihre Preise wieder abgeben muss, wenn sie sich nicht an die Vereinbarung halte. Auch sollen die Künstler mit ihren Aussagen auf der Bühne vorsichtig sein.

Allem Anschein nach sind auch die Sicherheitsvorkehrungen bei den diesjährigen Grammys höher denn je. "Die Organisation dieser Preisverleihung hat Monate gedauert, nachdem der Prozess bereits sehr stockend war. Und nach den Oscars wollen die Organisatoren nicht, dass irgendetwas den Abend beeinträchtigt", verriet eine Quelle gegenüber Mirror.

Getty Images Will Smith (r) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Die Trophäre der Grammy Awards

Getty Images Will Smith, US-Schauspieler

