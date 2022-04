Dieses Ritual gehört zu Gwyneth Paltrows (49) Tagesabschluss! Mit fast 50 Jahren sieht die Schauspielerin immer noch blendend aus. Zwar ist sie eine große Verfechterin von Natürlichkeit und steht für einen gesunden Lebensstil, doch ganz der Natur überlässt sie ihr Aussehen nicht. Hier und da hat die Darstellerin schon mal nachgeholfen, wie sie sogar öffentlich zugab. Aber auch zu Hause verfolgt die Oscar-Preisträgerin eine strikte Beauty-Routine: Gwyneth geht tatsächlich jeden Abend baden!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 49-Jährige Einblicke in ihre Pflege – und für die scheint sich die Iron Man-Darstellerin eine Menge Zeit zu nehmen. In dem Video ist Gwyneth in der Badewanne zu sehen und behandelt ihr Gesicht mit einem Peeling. "Hi, ich bin's aus der Wanne. Du wirst mich hier jeden Abend finden", betonte die Blondine. Dazu dimme sie auch das Licht, um sich ganz ihrer Hautpflege widmen zu können.

Doch nicht immer achtet Gwyneth konsequent auf ihren Körper. Ihr Mann Brad Falchuk (51) verriet einst an ihrem Geburtstag: "Sie ist unendlich faszinierend, hat mit allem, was sie tut, Erfolg, trinkt Whisky, isst frittiertes Essen und bekommt es trotzdem hin so gut auszusehen." Diese Mischung scheint der Filmbekanntheit wohl zu bekommen.

Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Gwyneth Paltrow, "Shakespeare in Love"-Darstellerin

Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

