Diesen kleinen Seitenhieb konnte Greta Engelfried sich wohl nicht verkneifen. Die Beauty lernte Fynn Lukas Kunz und Emilia Würsching bei Love Island kennen – obwohl Emilia auch Interesse an dem Beau zeigte, verliebte dieser sich in Greta und verließ mit ihr die Show. Diese Romanze war dann aber nicht von Dauer. Nach der Trennung ist er nun allerdings verdächtig oft mit Emilia unterwegs – Fans vermuten, dass die beiden ein Paar sind. Was sagt Greta dazu? Promiflash hat nachgehakt.

"Ich glaube, alle, die es ein bisschen verfolgt haben, können darüber nur lachen", stichelte die Influencerin im Promiflash-Interview auf dem Blogger-Event "Doing the Lit Social Media Shit", welches im Rahmen der Berlin Fashion Week stattfand. "Wir Girls sollten alle keine zweite Option sein und ich finde, wir selber sollten uns auch nicht zur zweiten Option machen", fand Greta.

Böses Blut scheint zwischen Greta und Fynn dennoch nicht zu fließen, wie die Beauty daraufhin aber deutlich machte. "Ich wünsche den beiden nur das Beste", zeigte die Reality-TV-Bekanntheit sich versöhnlich.

Instagram / greta_e_ Greta und Fynn, "Love Island"-Pärchen

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin 2021

Instagram / greta_e_ Greta Engelfried, Influencerin

