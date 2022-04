War das Verhalten von Bucci schlimmer, als es die Love Island-Zuschauer zu sehen kamen? Davon gehen zumindest Ex-Islander wie Aurelia Lamprecht und Tim Kühnel aus. Die beiden mutmaßten in einem Livestream, dass hinter den Kulissen der Show noch mehr passiert ist, die Szenen aber nicht im TV gezeigt wurden. Bucci hat sich mittlerweile selbst zu seinem Rauswurf und den Vorwürfen gegen ihn zu Wort gemeldet. Er betonte jetzt: Es sei kein böser Ausraster rausgeschnitten worden.

"Dass dann Äußerungen von Ex-Islandern in einigen Foren kommen, dass der Sender mich nicht ohne Grund rausgeschnitten hätte, dass hinter den Kulissen noch mehr passiert ist, finde ich krass", ärgerte er sich auf Instagram über die Äußerungen in Bezug auf seinen unfreiwilligen Exit. Aurelia und Co. seien selbst in einer ähnlichen Situation gewesen und wüssten genau, wie hart die Zeit in der Liebesvilla sein könne. "Ich wurde weder handgreiflich noch beleidigend. Das finde ich wirklich schade, dass man so eine Hetze betreibt gegen jemanden, den man nicht kennt", zeigte er sich enttäuscht.

Der 31-Jährige hoffe nun darauf, dass Sandrine nach dem TV-Abenteuer alles aufklären könne – denn er habe sich nicht mehr zuschulden kommen lassen als in den Folgen gezeigt. "Ich habe wohl einfach zu viele Gefühle gezeigt, aber dafür kann ich nichts. Ich bin so wie ich bin", erklärte der Münchner.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, 2021 auf Capri

RTLZWEI Jendrik, Bucci und Sandrine, Kandidaten bei "Love Island" 2022

RTLZWEI Sandrine und Bucci von "Love Island" im Frühling 2022

