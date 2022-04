Die Harry Potter-Fans kommen im Moment so richtig auf ihre Kosten! Am 7. April feiert der langerwartete dritte Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe Premiere in den deutschen Kinos: In "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" geht die Geschichte rund um den Zauberer Newt Scamander, den Bösewicht Gellert Grindelwald und Co. endlich weiter. Die Fans dürfen sich aber auch fernab der großen Leinwand auf jede Menge Magie freuen: Die "Harry Potter"-Filme laufen nämlich jetzt auch auf Amazon Prime!

Seit dem ersten April können die "Harry Potter"-Fans auf der Streamingplattform Amazon Prime in die zauberhaften Geschichten eintauchen: Seit Beginn des Monats sind nämlich von "Harry Potter und der Stein der Weisen" bis "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" alle acht Filme im Abo inklusive. Aber damit nicht genug! Auch die beiden Spin-off-Filme "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" sind auf der Plattform abrufbar.

Aber nicht nur die Nutzer von Amazon Prime kommen in den Geschmack der magischen Filme – auch die Netflix-User können in die Welt der Zauberer eintauchen. Denn auch auf dieser Streamingplattform sind sowohl alle acht Original-Filme als auch die beiden Spin-off-Streifen verfügbar.

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in "Harry Potter"

United Archives GmbH/ Action Press Szene aus "Harry Potter und der Orden des Phoenix"

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

