Was für eine coole Soccer-Mami! Normalerweise macht Make-up-Mogulin Kim Kardashian (41) mit ihren auffälligen Outfits von sich reden. Egal ob Ledermäntel im Matrix-Look, hautenge Latex Bodys oder umhüllt von gelbem Klebeband – die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt. Bei einem Fußballspiel ihres Sohnes zog Kim die Blicke nun mit einem ungewohnt lässigen Outfit auf sich.

In einem so entspannten Look erhascht man die Unternehmerin nur selten! Am Sonntag verbrachte die Beauty einen gemütlichen Tag auf dem Fußballplatz. Gemeinsam mit ihren Kindern North (8), Chicago (4) und Psalm (2) feuerte Kim ihren Sohn Saint (6) bei seinem Fußballspiel in Calabasas vom Spielfeldrand aus an – und präsentierte sich dabei von einer ganz natürlichen Seite. Statt in hautenger Designermode kam die 41-Jährige in schwarzen Sneakern, Jogginghose und einem langen flauschigen Mantel zu dem Match und versorgte ihre Kids mit Snacks und Getränken.

Bereits in der vergangenen Woche konnte man Kim und ihren Nachwuchs Saint vom Spielfeldrand aus zujubeln sehen. Dabei entpuppte sich das letzte Fußballspiel als richtiger Familienausflug – denn auch Papa Kanye West (44) war mit von der Partie gewesen. Zwar hatte das Ex-Ehepaar die Streitereien um die Scheidung für einen Nachmittag beigelegt, doch schienen die zwei immer noch sichtlich distanziert zueinander.

P&P / MEGA Kim Kardashian und ihre Kinder North, Chicago und Saint

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder, Dezember 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

