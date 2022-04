Er hat den letzten Test bestanden! Im Juni 2020 machte Brooklyn Beckham (23) seiner Verlobten Nicola Peltz (27) einen Heiratsantrag. Kommenden Samstag werden sich die beiden Verliebten in einer spektakulären Zeremonie in Florida das Jawort geben. Höchste Zeit also, dass der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) alle Menschen kennenlernt, die seiner Zukünftigen sehr nahe stehen. Im Netz teilte Nicola nun stolz ein Bild von ihrem Verlobten gemeinsam mit ihrer besten Freundin.

Nur wenige Tage vor seiner Hochzeit unterzog sich Brooklyn nun der wohl härtesten Bewährungsprobe – er lernte Nicolas beste Freundin Angela kennen. Das dokumentierte die 27-Jährige am Dienstag stolz mit einem niedlichen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. "Meine Engel haben sich endlich getroffen", schrieb die Transformers-Darstellerin zu dem Bild, das Angela im Arm von Brooklyn zeigt.

Neben engen Freunden von Nicola und Brooklyn werden auch hochrangige Stars auf der Hochzeit auflaufen. Neben Gigi Hadid (26), Nicole Richie (40), Eva Longoria (47) und Gordon Ramsay (55) sollen auch die ehemaligen Spice Girls-Bandkolleginnen seiner Mutter eine Einladung erhalten haben, wie Mirror berichtet.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz' beste Freundin Angela

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, 2021 in New York

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham an Silvester 2021

