Hinter den Kulissen der Oscar-Partys läuft alles herrlich normal ab! Ende März wurden in Los Angeles zum 94. Mal die begehrten Filmpreise verliehen. Zu diesem Anlass putzten sich die Stars und Sternchen Hollywoods so richtig heraus und zeigten sich bei zahlreichen Veranstaltungen und Partys auf dem Red Carpet von ihrer besten Seite. Auch Tom Kaulitz (32) und Heidi Klum (48) besuchten das ein oder andere Oscar-Event. Der Tokio Hotel-Star verriet jetzt aber: Bevor die Promis auf den Red Carpet dürfen, müssen sie zunächst Schlange stehen wie am Bus.

In "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte Tom, dass es bei so begehrten Veranstaltungen wie der Vanity-Fair-Party regelmäßig zum VIP-Stau kommt. "Die netten Promis – wie wir – stellen sich an. Die arroganten – die gehen dann einfach mal mit ihrem Publizisten vorbei", verriet der Gitarrist. Weil er und seine Frau sich an die Regeln halten wollten, haben sie auch ziemlich lange auf ihren Glanzauftritt auf dem Teppich warten müssen. "Du hast den roten Teppich und daneben ist eine Schlange bis auf die Straße raus. Wir standen bestimmt 35 Minuten an", erinnerte er sich.

Seinen Bruder Bill Kaulitz (32) amüsierte dieses Szenario köstlich – immerhin weiß er genau, dass Tom es nicht besonders gerne mag, im Rampenlicht zu stehen. "Tom hasst so etwas eigentlich. Bei Tokio Hotel muss ich das immer allein machen. Die erste Frage ist immer: 'Kann Bill das auch allein machen?'", plauderte der Sänger aus. Was Tom deswegen besser gefällt als die offiziellen Veranstaltungen: "Danach gibt es noch eine Party bei jemandem im Haus und da sind Fotos verboten."

