Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (32) sind anscheinend immer noch total verliebt ineinander! 2019 gaben sich das Model und der Musiker das Jawort – spätestens seit dem sind die beiden Turteltauben unzertrennlich. Erst vor wenigen Wochen betonte der Tokio Hotel-Star in seinem Podcast, wie sehr sich die beiden im Alltag unterstützen würden, besonders wenn es um die Betreuung der Kids geht. Am Sonntag stand ein besonderer Termin im Kalender – die Oscar-Verleihung. Auf einer der zahlreichen Oscar-Partys turtelten Heidi und Tom total verliebt im Publikum!

Die Verleihung der Goldenen Jungen verfolgte das Paar zwar nicht live vor Ort – dafür allerdings bei Elton Johns (75) organisierter Viewing-Party in West Hollywood. Während die Blondine sich an diesem Abend für ein kurzes Glitzerdress entschied, warf sich der Gitarrist in einen komplett schwarzen Smoking. Eleganz pur! Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posierten Heidi und Tom verknallt vor der Kamera und tauschten den ganzen Abend über immer wieder Zärtlichkeiten aus.

Dass vor allem die 48-Jährige ziemlich viele heiße Outfits im Schrank hängen hat, ist natürlich längst kein Geheimnis mehr. Erst vor wenigen Tagen stolzierte die Germany's next Topmodel-Chefin in einem atemberaubenden Look bei den iHeartRadio-Awards über den roten Teppich. Für ihren Tom kann es in den eigenen vier Wänden dann aber auch mal ziemlich freizügig oder gar ganz nackt werden, wie private Posts in den sozialen Medien immer wieder zeigen.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und ihr Mann Tom

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2022

Anzeige

ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz in Venedig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de