So möchte Lieselotte Reznicek nicht mit sich umgehen lassen! Die 66-jährige Germany's next Topmodel-Kandidatin muss in den vergangenen Wochen ordentlich Kritik einstecken. Heidi Klum (48) gefallen ihre Posen nicht und die Zuschauer fragen sich mittlerweile, warum es die ehemalige Sängerin eigentlich doch immer wieder eine Runde weiter schafft, während angeblich bessere Kandidatinnen rausfliegen. Jetzt bringt Lieselotte auch noch ihre Mitstreiterinnen gegen sich auf – allen voran Kontrahentin Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (18).

In entspannter Mädelsrunde sprechen die Nachwuchsmodels in der neuen GNTM-Folge über ihren Wunsch, es in der Sendung so weit wie möglich zu schaffen. Lieselotte kann ihre Kolleginnen da nicht so richtig verstehen: "Ihr habt ja auch ein ehrgeiziges Ziel und wollt ein Foto. Und dann denke ich, mein Gott, ich hab schon so viel Glück gehabt im Leben und ein junger Mensch, für den bricht eine Welt zusammen." Die GNTM-Girls finden, dass Lieselotte nicht dankbar genug für ihren Verbleib in der Show ist. "Aber schau, Lieselotte, wenn du das Gefühl hast, du solltest hier nicht mehr sein: Wir zwingen niemanden, hier zu sein", gibt Lou-Anne zu bedenken. "Jetzt werde ich langsam sauer. Entschuldigung? Stop! Nicht so altklug, Vorsicht", fühlt sich das Best-Ager-Model angegriffen.

Lou-Annes Tonfall gefalle ihr nicht. "Da wird dann auch die liebe, rücksichtsvolle Lieselotte mal böse", erklärt die Blondine. Mitstreiterin Noëlla Mbomba findet es verletzend, dass Lieselotte die Zeit bei GNTM ihrer Meinung nach nicht zu schätzen weiß, weil sie sich zum Beispiel nicht sonderlich über eine Castingseinladung freut.

Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Lou-Anne, GNTM-Kandidatin 2022

Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

