Sie packt aus! In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel mussten sich die verbliebenen Kandidatinnen wieder beweisen. Annalotta konnte Heidi Klum (48) jedoch nicht mehr von sich überzeugen und musste die Show verlassen. Kandidatin Lieselotte erhielt in den letzten Wochen jedoch häufiger Kritik für ihre Walks, kam aber dennoch eine Runde weiter. Jetzt verriet Annalotta, wie sie dazu steht, dass Lieselotte nach wie vor dabei ist!

Gegenüber Promiflash sprach die Studentin nun darüber, ob sie es fair finde, dass Lieselotte weitergekommen ist. "Lieselotte hatte schon in der einen oder anderen Entscheidung Kritik bekommen [...] Ich finde es schade, dass ich nicht auch eine weitere Chance bekommen habe, zu zeigen, dass ich an mir arbeite", plauderte sie aus. Dennoch halte Annalotta es für absolut gerechtfertigt, dass ihre Konkurrentin weiterkommt, wenn Heidi nach wie vor Potenzial in ihr sieht.

Dass Lieselotte beim letzten Walk nicht so abliefern konnte, wie sie eigentlich wollte, hatte offenbar einen ganz bestimmten Grund: "Ich dachte, dass wir das Teaching vor dem Shooting mit Pablo auch beim Walk umsetzen sollten", erklärte die ehemalige Sängerin ebenfalls im Gespräch mit Promiflash. Demnach habe sie die Aufgabenstellung für den Entscheidungslauf allem Anschein nach falsch verstanden.

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Instagram / alottaboutme GNTM-Kandidatin Annalotta im Juli 2021

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek bei der Berlin Fashion Week, 2022

