Charlotte Crosby (31) macht offenbar Nägel mit Köpfen! Anfang Oktober wurde das britische Reality-TV-Sternchen Arm in Arm mit einem Unbekannten gesichtet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei aber offenbar nur um einen lockeren Flirt. Denn seit wenigen Wochen soll die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin wieder vergeben sein – und zwar an den Promi-Chauffeur Jake Ankers. Charlotte hat sich dazu noch nicht geäußert. Einem Insider zufolge sollen die beiden aber sogar schon zusammenwohnen!

Ein anonymer Tippgeber erklärte gegenüber The Sun, dass die 31-Jährige nach vier Wochen Beziehung in das Apartment ihres Freundes in Manchester eingezogen sei. Dabei besitzt sie eigentlich ein Eigenheim in dem über 200 Kilometer entfernten Sunderland, das sie gerade erst renoviert hatte. Die Quelle betonte jedoch: "Sie hat immer noch ihr Haus in Sunderland, ist aber in Manchester geblieben." Sie soll jede Sekunde, die sie mit Jake verbringt, sehr genießen.

Darüber hinaus soll Charlotte die Wohnung ihres Liebsten ein bisschen aufpimpen und ihr einen persönlichen Touch verleihen. Der Uhrenhändler hat offenbar kein Problem damit. "Jake lässt sie mit diesem Ort machen, was sie will. Sie sind sehr vernarrt ineinander", verriet der Insider.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im November 2021

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, ehemalige "Geordie Shore"-Darstellerin

