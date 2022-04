Heidi Klums (48) Kandidatinnen werden bei Germany's next Topmodel Woche für Woche vor neue Herausforderungen gestellt – in der kommenden Folge steht aber eine besonders gefürchtete Challenge an! Ein Trailer verriet bereits vorab, dass als Nächstes das große Nacktshooting auf dem Plan steht – und das sorgt natürlich nicht bei allen Nachwuchsmodels für Begeisterung. Verlässt Lieselotte Reznicek GNTM deshalb etwa sogar? Das wird in der Vorschau jedenfalls angedeutet...

In dem kurzen Trailer, der gestern am Ende der GNTM-Folge lief, werden Lieselottes Zweifel ganz deutlich. "Das muss wirklich nicht sein!", beschwert sich die ehemalige Sängerin in dem Clip beispielsweise als sie die winzigen Klebe-Pads sieht, mit denen beim Shooting nur die intimsten Körperstellen bedeckt werden. Zudem tritt die Berlinerin am Set in normaler Straßenbekleidung vor Heidi und deutet ihren freiwilligen Exit an. "Heidi, darf ich dich umarmen zum Abschied?", fragt sie die Chefjurorin nämlich.

Achtung, Spoiler!

Lieselotte wird sich dann aber doch noch einmal umentscheiden und die freizügige Fotosession über sich ergehen lassen! Schon Mitte Februar haben Paparazzi-Fotos die Runde gemacht, auf denen die Kandidatinnen während des Nacktshootings in Los Angeles zu sehen sind: Auf den Schnappschüssen vom Set posiert auch die 66-Jährige unbekleidet in einer übergroßen Uhr.

