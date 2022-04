Leonie hat eindeutig ein Problem mit ihrer Mitstreiterin. Bei Love Island kam vor wenigen Tagen Cindy als Granate in die Villa und sorgte für frischen Wind. Mit ihrem Couple Mark läuft es auch ziemlich gut – doch vor allem Leonie, Inna und Sandrine fanden ihr Verhalten bei einer Challenge nicht gut und lästerten später über sie ab. Jetzt führten Leonie und Cindy ein klärendes Gespräch!

Denn auch die Düsseldorferin merkte, dass hinter ihrem Rücken über sie hergezogen wird. "Wir haben immer gesagt, dass wenn jemand mit einem reden will, der vercouplet ist, dass man da vorher fragt", erklärte Leonie den Groll gegen sie. Denn als Cindy in die Villa kam, suchte sie das Gespräch mit Léon. "Ich konnte ja nicht wissen, was ihr vorher abgesprochen habt", rechtfertigte die Beauty sich daraufhin und betonte, dass sie immerhin eine Granate sei und sie es schade findet, dass daraus so ein Ding gedreht wurde.

Aber nicht nur Cindy kommt bei den Lästerschwestern nicht gut weg – auch ihr Couple Mark ist bei den drei Mädels unten durch. Nachdem er am vorigen Tag willentlich bei einem Spiel Inna einen ekligen Cocktail ins Gesicht schleuderte, obwohl dieser eigentlich Cindy galt, waren die Kandidatinnen sauer. Als Mark nun auch noch von den Zuschauern zum beliebtesten Islander gewählt wurde, dachten sie gar nicht daran, darauf mit ihm gemeinsam anzustoßen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

