Zeigt sich hier schon sein temperamentvolles Wesen? Christin Kaeber (33) ist zurzeit mit ihrem zweiten Baby schwanger. Auf die aufregende Reise nimmt die Influencerin ihre Fans gerne mit: Mit regelmäßigen Updates hält die Beauty ihre Follower im Netz auf dem Laufenden. Mitte Februar verrieten sie und ihre Partner Leons dann aufregende News – sie erwarten nämlich einen Jungen. Und der ist in Christins Bauch viel aktiver als seine Schwester Nia damals!

In ihrer Instagram-Story postete die ehemalige Survivor-Teilnehmerin jetzt ein Video, in dem die Tritte ihres Ungeborenen gut zu erkennen sind. "Unser Baby Boy ist so ein aktiver Wusel. Nia war zu dieser Zeit noch wesentlich entspannter", schrieb Christin zu dem Clip. Ob das Rückschlüsse auf das Temperament ihres Nachwuchses zulässt, ist bislang allerdings noch völlig ungewiss.

Dass sich ihr zweites Baby so energisch bemerkbar macht, gibt der 33-Jährigen aber offenbar zu denken: "Stellenweise sind die Tritte jetzt schon so hart, dass ich Respekt vor dem habe, was noch kommt." Die nächsten Wochen werden also umso spannender für Christin und Leons.

Instagram / christinkaeber Leons und Christin Kaeber im Februar 2022

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leons im Juli 2020

