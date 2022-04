Denise Bröhl nimmt kein Blatt vor den Mund! Bei #CoupleChallenge kämpft sie mit Michael Schüler um das Preisgeld von satten 100.000 Euro. Doch zwischen den beiden kriselt es in der TV-Villa mächtig. Die Love Island-Teilnehmerin fühlt sich von ihrem Partner alleingelassen. Ihr Liebes-Aus zeichnet sich im eisigen Finnland mehr und mehr ab. Denn Denise findet, Micha ist für sie keine Hilfe, sondern ein Hindernis!

Das offenbarte die 35-Jährige nun ehrlich gegenüber Promiflash. "Leider muss ich sagen, dass ich mir in den Prüfungen oft jemand anderen an meiner Seite gewünscht hätte. Oder ich wäre lieber allein gewesen", gestand Denise. Zuvor hatten die anderen Mitstreiter die mangelnde Teamarbeit zwischen ihr und dem Ex-Fußballer heftig kritisiert. Auch Denise sei mit der Situation alles andere als happy. Sie trieb vor dem Start von "#CoupleChallenge" eine Menge Sport, um den Prüfungen körperlich gewachsen zu sein – Micha hingegen tat nichts. "Das hat mich sehr traurig gemacht und auch verletzt. Ich habe mich sportlich extrem vorbereitet, während er feiern war", verdeutlichte die Reality-TV-Kandidatin.

Zudem offenbarte Denise, dass Micha in dem Reality-TV-Format eine ganz andere Seite von sich gezeigt hat. "Er war in der Lodge einfach so unselbstständig. Das kannte ich so nicht von ihm. Ich habe ihn in der Lodge eh nicht mehr wiedererkannt. Er war draußen ein anderer Mensch", erklärte sie im Promiflash-Interview. Laut ihr wäre Micha in der TV-Show ohne sie komplett aufgeschmissen gewesen. "Er hat mir in keiner Weise das Gefühl gegeben, dass ich mich auf ihn verlassen kann", stellte Denise abschließend klar.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

privat Micha und Denise Bröhl, Reality-TV-Teilnehmer

Privat Denise Bröhl, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue "#CoupleChallenge"-Kandidat Micha im Juni 2021

