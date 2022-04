Lieselotte Reznicek kämpft im Rahmen der 17. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel um den Titel – und damit auch um den Start in eine erfolgreiche Karriere als Model. Die Besonderheit: Mit ihren 66 Jahren ist die humorvolle Berlinerin nach Ex-Kandidatin Barbara Radtke die zweitälteste Teilnehmerin in der Geschichte der TV-Sendung. Aber wie sah die Lehrerin denn eigentlich in jungen Jahren aus? Lieselotte teilte jetzt ein Foto von sich, das vor rund 40 Jahren entstanden ist!

Auf ihrem Instagram-Profil postete Lieselotte jetzt ein Throwback-Pic, das sie vor vielen Jahren zeigt: Auf dem Schnappschuss sitzt die GNTM-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Sohnemann Sebastian auf einem Stuhl. Dabei trägt die einen lockeren Pullover mit Rollkragen und eine Frisur mit zwei geflochtenen Zöpfen. "Lieselotte mit 23 und mein Sebastian", betitelte die heute 66-Jährige den Netzbeitrag kurz und knapp.

Bei diesem Anblick waren Lieselottes Fans ganz hin und weg – in der Kommentarspalte hinterließen sie ihrem Idol zahlreiche Herz-Emojis und Komplimente. "Wie süß, alle beide!", "Schon damals so schön!" oder auch "Wir halten fest, Lieselotte war schon immer hübsch", schwärmten beispielsweise drei Supporter auf der Fotoplattform.

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek bei der Berlin Fashion Week, 2022

